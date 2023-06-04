Tarihimizin maçı

Bodrumspor, 1. Lig playoff yarı final rövanşında bugün Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, tur atlayan taraf olmak istediklerini söyledi. Usta hoca "Belki de Bodrum tarihinin en önemli maçına çıkıyoruz. Bunu geçersek bir tane daha kalıyor, o yüzden önemli. Geçen maçta değerlendiremediğimiz pozisyonları değerlendirip, galip gelmek istiyoruz. Ama zor bir rakiple oynuyoruz. Önemli oyuncular ve yetenekler var. Biz sezon başından beri çok çalışmanın, kardeşliğin, aile olmanın ürününü aldık" dedi. Oyuncu Gökdeniz Bayrakdar ise finale çıkmak istediklerini vurguladı.