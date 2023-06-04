Haberler TFF 1.Lig Tarihimizin maçı

Tarihimizin maçı

Bodrum’un hocası İsmet Taşdemir, bugünkü Eyüp maçı için “Bodrum tarihinin en önemli maçına çıkıyoruz. Bunu geçersek Süper Lig’e son bir adım kalıyor. Tur atlayacağız” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
Tarihimizin maçı

Bodrumspor, 1. Lig playoff yarı final rövanşında bugün Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, tur atlayan taraf olmak istediklerini söyledi. Usta hoca "Belki de Bodrum tarihinin en önemli maçına çıkıyoruz. Bunu geçersek bir tane daha kalıyor, o yüzden önemli. Geçen maçta değerlendiremediğimiz pozisyonları değerlendirip, galip gelmek istiyoruz. Ama zor bir rakiple oynuyoruz. Önemli oyuncular ve yetenekler var. Biz sezon başından beri çok çalışmanın, kardeşliğin, aile olmanın ürününü aldık" dedi. Oyuncu Gökdeniz Bayrakdar ise finale çıkmak istediklerini vurguladı.

DİĞER
Resimdeki 16 gizli hayvanı 15 saniyede bulabilen neredeyse yok! Yalnızca 1000 kişiden 1'i doğru yanıtlıyor…
Hocalar kararını verdi! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçının 11'leri
Juve'li golcü G.Saray'ın listesinde!
Transfer talepleri belli oldu! İşte G.Saray'dan istedikleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta?
Aday çıkmadı
Yeni Kabine listesi Resmi Gazete'de!
LGS kaç net kaç puan 2023?
Deprem son dakika! 4 Haziran deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi 00:53
Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi 00:38
Şenol Güneş'ten TFF'ye flaş tepki! Şenol Güneş'ten TFF'ye flaş tepki! 00:29
Bjelica'dan Marek Hamsik açıklaması! Bjelica'dan Marek Hamsik açıklaması! 00:29
Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı 00:29
Beşiktaş deplasmanda kazandı! Beşiktaş deplasmanda kazandı! 00:29
Daha Eski
Trabzonspor Akyazı'da farklı kazandı! Trabzonspor Akyazı'da farklı kazandı! 00:29
Toroğlu'dan G.Saray yöneticisine flaş sözler! Toroğlu'dan G.Saray yöneticisine flaş sözler! 00:29
PSG'de Messi'nin geleceği resmen belli oldu! PSG'de Messi'nin geleceği resmen belli oldu! 00:29
İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon 00:29
İlkay coştu! FA Cup'ta şampiyon M. City oldu İlkay coştu! FA Cup'ta şampiyon M. City oldu 00:29
G.Saray'a Premier Lig'den dev golcü! G.Saray'a Premier Lig'den dev golcü! 00:29