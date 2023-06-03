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Eyüpspor'u yeneceğiz

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, play-off yarı final ilk maçında 1-0 yenildikleri Eyüpspor'u eleyerek Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir adım atacaklarına inandığını belirtti. Başkan Karakaya, "Oyuncu grubumuza inandık. Bu futbolcularla buralara geldik ve bu oyuncularımızla Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz" diye iddialı konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Eyüpspor'u yeneceğiz
Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, play-off yarı final ilk maçında 1-0 yenildikleri Eyüpspor'u eleyerek Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir adım atacaklarına inandığını belirtti. Başkan Karakaya, "Oyuncu grubumuza inandık. Bu futbolcularla buralara geldik ve bu oyuncularımızla Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz" diye iddialı konuştu.
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