Eyüpspor'u yeneceğiz

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, play-off yarı final ilk maçında 1-0 yenildikleri Eyüpspor'u eleyerek Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir adım atacaklarına inandığını belirtti. Başkan Karakaya, "Oyuncu grubumuza inandık. Bu futbolcularla buralara geldik ve bu oyuncularımızla Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz" diye iddialı konuştu.
Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, play-off yarı final ilk maçında 1-0 yenildikleri Eyüpspor'u eleyerek Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir adım atacaklarına inandığını belirtti. Başkan Karakaya, "Oyuncu grubumuza inandık. Bu futbolcularla buralara geldik ve bu oyuncularımızla Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz" diye iddialı konuştu.