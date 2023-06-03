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Bodrumspor Eyüpspor maçı canlı izle! Bodrumspor - Eyüpspor playoff yarı final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için yarışan Bodrumspor ile Eyüpspor, yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ilk maçta evinde 1-0 galip gelmişti. Müsabaka sonucu futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Eyüpspor playoff yarı final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 17:10
Bodrumspor Eyüpspor maçı canlı izle! Bodrumspor - Eyüpspor playoff yarı final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bodrumspor ile Eyüpspor play-off yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUMSPOR EYÜPSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Eyüpspor maçı 4 Haziran Pazar günü saat 16:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Bodrumspor - Eyüpspor maçı CANLI İZLE

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