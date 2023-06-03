Aday çıkmadı

Altay'da 5 Haziran'daki olağan genel kurul öncesi başkan adaylığı konusunda camiadan resmi bir açıklama gelmedi. Kongre süreci yaklaşırken 400 milyon TL'nin üzerindeki borç yükü ve devam eden transfer yasağıyla yeni sezona başlayacak Altay'da belirsizlik hakim.
Altay'da 5 Haziran'daki olağan genel kurul öncesi başkan adaylığı konusunda camiadan resmi bir açıklama gelmedi. Kongre süreci yaklaşırken 400 milyon TL'nin üzerindeki borç yükü ve devam eden transfer yasağıyla yeni sezona başlayacak Altay'da belirsizlik hakim.