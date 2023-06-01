Göz-Göz’de teknik ekiple devam

1. Lig'de play-off çeyrek finalinde Bodrum'a elenip sezonu tamamlayan Göztepe'de yönetim, teknik ekipte düzeni bozmayı düşünmüyor. Sport Republic şirketinin yüzde 70 hisselerini aldığı sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna oturan Danimarkalı iş insanı Ankersen'in teknik kadrodan son derece memnun olduğu ifade edildi.
1. Lig'de play-off çeyrek finalinde Bodrum'a elenip sezonu tamamlayan Göztepe'de yönetim, teknik ekipte düzeni bozmayı düşünmüyor. Sport Republic şirketinin yüzde 70 hisselerini aldığı sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna oturan Danimarkalı iş insanı Ankersen'in teknik kadrodan son derece memnun olduğu ifade edildi.