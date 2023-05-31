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Süper kapışma

Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında bugün saat 20.00'de Eyüp, Bodrum'u ağırlayacak. TRT Spor'dan yayınlanacak maçın rövanşı 4 Haziran'da oynanacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Süper kapışma
Spor Toto 1. Lig'de Y.Samsunspor ve Ç.Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. takımı belirleyecek playoff maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Bugün 2. tur ilk maçında Eyüpspor, Bodrumspor'u TRT Spor'dan yayınlanacak maçta saat 20.00'de ağırlayacak. İstanbul ekibi, 1. Tur'da deplasmanda normal süresi 0-0 biten maçta, Sakarya'yı Alpaslan'ın 120+2'de attığı golle yenerek 2. Tur'a çıktı. Ege temsilcisi ise evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek Eyüp'ün rakibi oldu. Rövanş, 4 Haziran Pazar günü Bodrum'da oynanacak. Turu geçen, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt tek maç oynanacak play-off finaline çıkan Pendikspor'la Süper Lig'e yükselmek için karşılaşacak.
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