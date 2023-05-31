Süper kapışma

SporToto 1. Lig'de Y.Samsunspor ve Ç.Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. takımı belirleyecek playoff maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Bugün 2. tur ilk maçında Eyüpspor, Bodrumspor'u TRT Spor'dan yayınlanacak maçta saat 20.00'de ağırlayacak. İstanbul ekibi, 1. Tur'da deplasmanda normal süresi 0-0 biten maçta, Sakarya'yı Alpaslan'ın 120+2'de attığı golle yenerek 2. Tur'a çıktı. Ege temsilcisi ise evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek Eyüp'ün rakibi oldu. Rövanş, 4 Haziran Pazar günü Bodrum'da oynanacak. Turu geçen, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt tek maç oynanacak play-off finaline çıkan Pendikspor'la Süper Lig'e yükselmek için karşılaşacak.