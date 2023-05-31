Kazımcan Karataş piyangosu! 2 milyon TL...

Altyapısından yetiştiği Altay'ın 2020-21 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmasıyla ilk kupasını kaldıran Kazımcan, Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak genç yaşta önemli bir başarıya imza attı. Genç defans oyuncusu, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekerek A Milli Takım'a da göz kırptı. Bu sezon Altay yönetimi Kazımcan'ın transferinden elde edilen kaynaklarla mevcut kadrosuna ödeme yaparak oyuncuları takımda tuttu. Kazımcan, Galatasaray'da yan yana forma giydiği stoper Abdülkerim'le Altay'da da takım arkadaşıydı.