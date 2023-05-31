EYÜPSPOR BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor ile Bodrumspor play-off yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Eyüpspor - Bodrumspor maçı CANLI İZLE