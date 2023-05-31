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EYÜPSPOR BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Play-off yarı final ilk maçında Sakaryaspor'u eleyen Eyüpspor ile Göztepe'yi eleyen Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:40
EYÜPSPOR BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor ile Bodrumspor play-off yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Eyüpspor - Bodrumspor maçı CANLI İZLE

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