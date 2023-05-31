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Eyüpspor Bodrumspor maçı CANLI

Eyüpspor ile Bodrumspor Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor sahasında Bodrumspor'u konuk ediyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:55 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:56
Eyüpspor Bodrumspor maçı CANLI

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor ile Bodrumspor play-off yarı finali ilk maçında kozlarını paylaşıyor.

Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Eyüpspor: Harun, Uğur, Claro, Ömer, Cenk Ahmet, Bekir, Recep, Melih, Halil, Babel, Mustafa

Bodrumspor: Dıogo, Erkan, Süleyman, Samet, Kenan, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz, Celal, Cenk

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ve TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

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