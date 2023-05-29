Üzümcü 5 Haziran'ı bekliyor

1. Lig'de son haftalarda tutunmayı başaran Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü'nün geleceği, 5 Haziran'daki genel kuruldan sonra netlik kazanacak. İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı İzmir temsilcisiyle 14 karşılaşmada, 1'i hükmen olmak üzere 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alan Üzümcü, maç başına 1.5 puan ortalamasıyla takımı ligde tuttu.
1. Lig'de son haftalarda tutunmayı başaran Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü'nün geleceği, 5 Haziran'daki genel kuruldan sonra netlik kazanacak. İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı İzmir temsilcisiyle 14 karşılaşmada, 1'i hükmen olmak üzere 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alan Üzümcü, maç başına 1.5 puan ortalamasıyla takımı ligde tuttu.