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'Oynatacaksanız gelirim’

Süper Lig'e çıkan Yılport Samsunspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'la ilgilendiklerini belirtirken, "Yunus Emre için Galatasaray'dan 2 milyon euro'luk teklif gelmedi, biz onlardan Okan Kocuk'u istiyoruz. Hocamız görüştü. 'Beni oynatacaksanız eğer gelmek istiyorum' dedi. Görüşeceğim. Okan Kocuk'u Samsunspor formasıyla görmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
'Oynatacaksanız gelirim’
Süper Lig'e çıkan Yılport Samsunspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'la ilgilendiklerini belirtirken, "Yunus Emre için Galatasaray'dan 2 milyon euro'luk teklif gelmedi, biz onlardan Okan Kocuk'u istiyoruz. Hocamız görüştü. 'Beni oynatacaksanız eğer gelmek istiyorum' dedi. Görüşeceğim. Okan Kocuk'u Samsunspor formasıyla görmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
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