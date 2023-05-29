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Bodrum iddialı

Play-off yarı final ilk maçında çarşamba Eyüp’e konuk olacak yeşil-beyazlılarda İsmet Taşdemir, “İstanbul’dan avantajı alarak dönmek istiyoruz” diye umut dağıttı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Bodrum iddialı

Spor Toto 1. Lig Play- Off ilk tur maçında sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek yarı finalde Eyüpspor'un rakibi olan Bodrumspor final için kenetlendi. Eyüpspor'la Çarşamba günü yarı final ilk ayağını İstanbul'da oynayacak olan yeşil-beyazlılar deplasmandan avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Spor Toto Süper Lig yolunda 3 takımın da tarihi karşılaşmalara çıkacağını vurgulayan teknik direktör İsmet Taşdemir, "Eyüpspor da bu ligin üst seviye takımlarından biri. İki çok önemli maça çıkacağız. İstanbul'dan avantajı alarak Bodrum'a dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Spor Toto 1. Lig finaline adlarını yazdırarak yine bir ilki gerçekleştireceklerine inandığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Play-Off'lar çok farklı seviyeler. Geçen sezon da 2'inci Lig'de bu heyecanı yaşadık ve finali kazanıp Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldik. Bu sezon da hiç çizgimizi bozmadan yolumuza devam ettik. Elbette zorlu günler geçirdik ama toparlanmasını da bildik. Oyuncularım ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyuyor. Eyüpspor karşılaşmalarında da aynı mücadeleyi sergileyeceğiz" diye umut dağıttı.

Bodrumspor, normal sezonda Eyüp'ü evinde 3-0 yenerken, İstanbul'daki maçı 1-0 kaybetmişti. Bodrum'da 7 Haziran Çarşamba günü rakibiyle rövanşa çıkacak Ege ekibi tarihinde yine bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

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