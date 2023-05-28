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Tarih yazıyor

İlk kez 1. Lig’de mücadelede eden yeşil-beyazlılar, tarihi bir sezon yaşıyor Göztepe’yi saf dışı bırakan Bodrum’un Süper Lig için önünde üç maçı kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Tarih yazıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de Bodrumspor fırtınası esiyor. Tarihinde ilk kez bu sezon 1'inci Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, adını play-off yarı finaline yazdırıp büyük başarı elde etti. Sezon boyunca sadece 1 hafta ilk 7 dışında kalan Bodrumspor, çeyrek final maçında Göztepe'yi 3-1 yenerek yarı finalde Sakaryaspor'u eleyen Eyüp'ün rakibi oldu. Yeşil-beyazlılarda galibiyet sonrası zafer coşkusu vardı. Futbolcular ve teknik ekip tribünlerle adeta bütünleşti. Tezahüratlarla ortalığı inleten futbolcular ve taraftarlar statta şölen havasına çevirdi.

TAŞDEMİR: HEDEFİMİZ FİNAL

Bodrumspor'un Süper Lig'e yükselmesi için önünde üç maçı kaldı. Yarı final ilk karşılaşmasında 31 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak yeşil-beyazlılar, 4 Haziran Pazar günü ise rövanş maçını Bodrum'da oynanacak. İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrumspor, finale kalması halinde ise Pendikspor'la karşılaşacak. Takımı geçen sezon 2. Lig'de şampiyon yapan Taşdemir, tek hedefin final olduğunu söyledi. Taşdemir, "Eyüpspor maçların da gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Finale adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi.

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