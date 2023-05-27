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Bodrum destanı

Play-off’taki Ege derbisinde yeşil-beyazlılar, Cenk, İsmail (K.K.) ve Umar’ın golleriyle yarı finale adını yazdırdı. Göz-Göz’de 86’da Atınç’ın golü yetmedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Bodrum destanı

Spor Toto 1. Lig play-off 1. tur karşılaşmasında Bodrumspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Tarihinde ilk kez yer aldığı Spor Toto 1. Lig'de aynı zamanda ilk kez de playoff'a kalan Bodrum ekibi, ev sahibi avantajıyla çıktığı maçta güçlü rakibini 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Geçen sezon Süper Lig'den düşen rakibi karşısında büyük bir sürprize imza atan yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 16'da Cenk, 45+1'de İsmail (Kendi kalesine) ve 90+9'da Umar attı.

UZATMA NEFES KESTİ

Göztepe, 86'da Atınç ile golü buldu ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Daha sonra VAR kontrolünün ardından hakem Arda Kardeşler, golün geçerli olduğunu işaret etti. Göztepe'nin golünün ardından büyük bir heyecana sahne olan uzatmalarda kalesini iyi savunan Bodrumspor, sahadan 3-1 galip ayrılarak tarih yazdı. Pendik, 1. Lig'in normal sezonunu 3. bitirdiği için doğrudan play-off finaline yükseldi.

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ

İlk turun tek, ikinci turun ise çift maç eleme usulüne göre yapılacağı Spor Toto 1. Lig play-off'larında ikinci tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Yeri daha sonra ilan edilecek dev final ise 8 Haziran Perşembe günü oynanacak.

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