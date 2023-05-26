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Sakaryaspor'da Taner Taşkın'dan Eyüpspor mağlubiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Spor Toto 1. Lig play-off 1. turu maçında Sakaryaspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sakaryaspor rakibine uzatmalarda yediği golle 1-0'lık sonuçla mağlup oldu. Maçın ardından ise ev sahibi takımda teknik direktör Taner Taşkın dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 00:39
Sakaryaspor'da Taner Taşkın'dan Eyüpspor mağlubiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Sakaryaspor'da Taner Taşkın, Eyüpspor'a karşı play-off 1. turu maçında alınan mağlubiyet sonrası konuştu.

İŞTE TANER TAŞKIN'IN SÖZLERİ:

Rakip takımdaki oyuncuların birçoğunun Şampiyonlar Ligi deneyimi bile var. Giren oyuncular, çıkan oyuncular gerçekten hepsi ciddi bir arka plana sahipler. Buna rağmen bu oyuncu grubumuzla beraber 120 dakika boyunca bence çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ben içeride oyuncularıma teşekkür ettim. Yapmış olduğu mücadeleden dolayı. Tabii maçın hakkı baktığımız zaman uzatmaya gidiyor gibi gözüküyordu. Belki uzatmaya gitseydi, penaltılarda elenseydik bu kadar üzülmezdim. Çünkü onu hak etmişti, o şansı hak etmişti oyuncular. Fakat Allah demek ki Eyüpspor'u istedi. 120'nci dakikada çıkmaz dakikada gelen gol hepimizi üzdü. Maalesef o hakkı elde edemedik. Bu şekilde elendiğimiz için üzgünüm. Oyuncuların morali çok bozulduğu için üzgünüm. Taraftarımıza galibiyet veremediğimiz için üzgünüm. Ki bu turu geçseydik Allah'ın izniyle finali görürdük diye düşünüyorum. Ve finalde de ciddi işler yapabilirdik. Ama maalesef buraya kadarmış.


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