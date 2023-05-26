Sakaryaspor - Eyüpspor maçı CANLI İZLE | 1. Lig Play-off

Spor Toto 1. Lig'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor.

Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmayı kazanan ekip play-off turunda üst tura yükselecek.

Yeni Ataürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor.

Sakaryaspor normal sezonu 5. sırada tamamladı.

Eyüpspor ise play-off'a 6. sıradan girdi.

SAKARYASPOR - EYÜPSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAKARYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Dmytro, Hakan Yavuz, Nalepa, Roshi, Burak Süleyman, Kasongo

Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Melih Kabasakal, Taşkın İlter, Sinan Kurt, Cenk Ahmet, Babel, Dibba

SAKARYASPOR - EYÜPSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sakaryapor - Eyüpspor play-off maçı 26 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.