Sakarya kapalı gişe

Sakaryaspor'da taraftarlar, Eyüpspor'la oynanacak dev maça büyük bir ilgi gösterdi. 28 bin 154 kişilik Yeni Sakarya Stadı'nın dolması bekleniyor. Eyüpspor ile Sakaryaspor arasında ligde oynanan ilk maçta Eyüpspor sahasında 2-1 galip geldi, Sakarya'da kazanan 2-0'lık sonuçla Tatangalar oldu.
Sakaryaspor'da taraftarlar, Eyüpspor'la oynanacak dev maça büyük bir ilgi gösterdi. 28 bin 154 kişilik Yeni Sakarya Stadı'nın dolması bekleniyor. Eyüpspor ile Sakaryaspor arasında ligde oynanan ilk maçta Eyüpspor sahasında 2-1 galip geldi, Sakarya'da kazanan 2-0'lık sonuçla Tatangalar oldu.