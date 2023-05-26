Bodrumspor'da İsmet Taşdemir'den Göztepe galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Bodrumspor'da İsmet Taşdemir, Göztepe karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE İSMET TAŞDEMİR'İN SÖZLERİ:

Sezonun başından bu yana kendilerini, yönetimi ve taraftarı mutlu eden oyuncularına teşekkür eden Taşdemir, "Bugün gerçekten verdiğim görevleri layıkıyla yerine getirdiler. Göztepe, çok etkili bir takım. Doğru kapattık, doğru çıktık. Neticesinde galip gelmeyi bildik. Oyuncu kardeşlerimi bir kere daha tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler, son 3 takım arasına kaldık. Bu akşam rakibimiz belli olacak. Çok farklı bir noktaya geldik. İnşallah bunun da üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.