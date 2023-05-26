Haberler TFF 1.Lig Bodrumspor'da İsmet Taşdemir'den Göztepe galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Bodrumspor'da İsmet Taşdemir'den Göztepe galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek play-off'ta yarı finale yükselen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir maçın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 20:40
Bodrumspor'da İsmet Taşdemir'den Göztepe galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Bodrumspor'da İsmet Taşdemir, Göztepe karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE İSMET TAŞDEMİR'İN SÖZLERİ:

Sezonun başından bu yana kendilerini, yönetimi ve taraftarı mutlu eden oyuncularına teşekkür eden Taşdemir, "Bugün gerçekten verdiğim görevleri layıkıyla yerine getirdiler. Göztepe, çok etkili bir takım. Doğru kapattık, doğru çıktık. Neticesinde galip gelmeyi bildik. Oyuncu kardeşlerimi bir kere daha tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler, son 3 takım arasına kaldık. Bu akşam rakibimiz belli olacak. Çok farklı bir noktaya geldik. İnşallah bunun da üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray pastanın çileğini buldu! Erden Timur transferde çıldırdı...
Van-İran sınırı daha güvenli: Kaçak göçmenlere geçit yok! | Beton duvarın 96 kilometresi tamamlandı...
G.Saray'da flaş Mertens gelişmesi!
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Buraya kadar getirip burada bırakmak..."
Bodrumspor play-off'ta yarı finalde!
WHATSAPP YENİ ÖZELLİKLERİ PEŞ PEŞE GETİRECEK!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
💰1 DOLAR KAÇ TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Çebi'den yabancı kuralı açıklaması: Başkan Çebi'den yabancı kuralı açıklaması: 21:36
Beşiktaş’ta Kasımpaşa mesaisi başladı! Beşiktaş’ta Kasımpaşa mesaisi başladı! 21:20
"Buraya kadar getirip burada bırakmak..." "Buraya kadar getirip burada bırakmak..." 20:50
İsmet Taşdemir: Çok farklı bir noktaya geldik! İsmet Taşdemir: Çok farklı bir noktaya geldik! 20:39
Türk Telekom G.Saray'ı devirdi! Türk Telekom G.Saray'ı devirdi! 20:38
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! 20:34
Daha Eski
G.Saray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip G.Saray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip 20:31
F.Bahçe'den Icardi operasyonu! Transferi böyle duyurdu F.Bahçe'den Icardi operasyonu! Transferi böyle duyurdu 20:07
G.Saray'da flaş Mertens gelişmesi! G.Saray'da flaş Mertens gelişmesi! 19:54
F.Bahçe'de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı 19:36
Kent transferinde sürpriz gelişme! F.Bahçe derken... Kent transferinde sürpriz gelişme! F.Bahçe derken... 19:34
F.Bahçe'den flaş Arda Güler hamlesi! F.Bahçe'den flaş Arda Güler hamlesi! 19:13