Arda'lı Eyüp iddialı

1. Lig'e iddialı başlayan ve uzun bir süre liderlik koltuğunda oturan Eyüp, 2. devrede çöküşe geçti. Bitime 5 maç kala Arda Turan'ı getiren İstanbul ekibi, efsane isimle son maçta Keçiörengücü'nü yenerek play-off'a kaldı. Eyüp ekibi, Sakarya'yı da aşıp Süper Lig yolunda ilerlemek istiyor.
1. Lig'e iddialı başlayan ve uzun bir süre liderlik koltuğunda oturan Eyüp, 2. devrede çöküşe geçti. Bitime 5 maç kala Arda Turan'ı getiren İstanbul ekibi, efsane isimle son maçta Keçiörengücü'nü yenerek play-off'a kaldı. Eyüp ekibi, Sakarya'yı da aşıp Süper Lig yolunda ilerlemek istiyor.