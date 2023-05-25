Sousa iddialı

Bodrumspor'un Portekizli kalecisi Sousa, Süper Lig yolunda iddialı. 24 yaşındaki genç eldiven, "Play-off'larda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk geldiğim günden beri bura inanılmaz mutluyum. Bunun cevabını en iyi şekilde vermek istiyorum" dedi.
Bodrumspor'un Portekizli kalecisi Sousa, Süper Lig yolunda iddialı. 24 yaşındaki genç eldiven, "Play-off'larda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk geldiğim günden beri bura inanılmaz mutluyum. Bunun cevabını en iyi şekilde vermek istiyorum" dedi.