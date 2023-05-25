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Sousa iddialı

Bodrumspor'un Portekizli kalecisi Sousa, Süper Lig yolunda iddialı. 24 yaşındaki genç eldiven, "Play-off'larda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk geldiğim günden beri bura inanılmaz mutluyum. Bunun cevabını en iyi şekilde vermek istiyorum" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Sousa iddialı
Bodrumspor'un Portekizli kalecisi Sousa, Süper Lig yolunda iddialı. 24 yaşındaki genç eldiven, "Play-off'larda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk geldiğim günden beri bura inanılmaz mutluyum. Bunun cevabını en iyi şekilde vermek istiyorum" dedi.
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