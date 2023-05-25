Göztepe hazır

Spor Toto 1. Lig'de playoff çeyrek finalinde yarın Bodrumspor'a konuk olacak Göztepe, bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlara imza attı. Bu alanda ilk 6'ya giren sarı- kırmızılılar deplasmanda 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti.
Spor Toto 1. Lig'de playoff çeyrek finalinde yarın Bodrumspor'a konuk olacak Göztepe, bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlara imza attı. Bu alanda ilk 6'ya giren sarı- kırmızılılar deplasmanda 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti.