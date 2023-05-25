Haberler TFF 1.Lig Bolu’da seçim var

Bolu’da seçim var

1. Lig ekibi Boluspor'da Başkan Savaş Abak, 8 Haziran'da olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı. 2022-23'te sadece 6 milyon TL borçları olduğunu ifade eden Abak, şehirden destek alamadığını ve kendi imkanlarıyla 50 milyon TL verdiğini de dile getirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Bolu’da seçim var
1. Lig ekibi Boluspor'da Başkan Savaş Abak, 8 Haziran'da olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı. 2022-23'te sadece 6 milyon TL borçları olduğunu ifade eden Abak, şehirden destek alamadığını ve kendi imkanlarıyla 50 milyon TL verdiğini de dile getirdi.
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