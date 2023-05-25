Bolu’da seçim var

1. Lig ekibi Boluspor'da Başkan Savaş Abak, 8 Haziran'da olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı. 2022-23'te sadece 6 milyon TL borçları olduğunu ifade eden Abak, şehirden destek alamadığını ve kendi imkanlarıyla 50 milyon TL verdiğini de dile getirdi.
1.Lig ekibi Boluspor'da Başkan Savaş Abak, 8 Haziran'da olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı. 2022-23'te sadece 6 milyon TL borçları olduğunu ifade eden Abak, şehirden destek alamadığını ve kendi imkanlarıyla 50 milyon TL verdiğini de dile getirdi.