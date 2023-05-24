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Bodrumspor - Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Bodrumspor ile Göztepe kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:30
Bodrumspor - Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Bodrumspor - Göztepe play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Play-off turunda Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR - GÖZTEPE PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodrumspor - Göztepe play-off maçı 26 Mayıs Cuma günü saat 17:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Bodrumspor - Göztepe maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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