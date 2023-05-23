Haberler TFF 1.Lig Play-off belli oldu

Play-off belli oldu

Kazananın 2. Tur’a çıkacağı Bodrum-Göztepe (17.00) ve Sakarya-Eyüpspor (20.00) maçları 26 Mayıs Cuma günü oynanacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Play-off belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu. Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının ilk turunda Bodrumspor-Göztepe ve Sakaryaspor-Eyüpspor maçları oynanacak. 26 Mayıs Cuma günü 17.00'de Bodrumspor-Göztepe, 20.00'de Sakaryaspor-Eyüpspor maçları oynanacak. Play-off'ta ilk tur tek, ikinci tur ise çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İkinci tur 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak. Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı final karşılaşmasının oynanacağı yer ise daha sonra duyurulacak.
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