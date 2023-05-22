Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda Bodrumspor ile Göztepe, 26 Mayıs Cuma günü saat 17.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda, Sakaryaspor ile Eyüpspor ise saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 2. Tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü, final mücadelesi ise 8 Haziran Perşembe günü oynanacak.



Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off'a katılacak takımlar da belli oldu. Ligi 3. sırada bitiren Pendikspor, doğrudan finale yükseldi. Play-Off 1. Turu'nda ise Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor ile de Eyüpspor eşleşti.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off 1. Turu'nda 26 Mayıs Cuma günü Bodrumspor ile Göztepe saat 17.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda, Sakaryaspor ile Eyüpspor ise saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



Müsabakalarını kazanacak olan takımların çift maç eleme usulüne göre eşleşeceği Play-Off 2. Turu'nda maçlar, 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final müsabakası 8 Haziran Perşembe günü yapılacak ve stat daha sonra ilan edilecek.