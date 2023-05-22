Haberler TFF 1.Lig Şampiyon Çaykur Rize

Şampiyon Çaykur Rize

Altınordu ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Süper Lig’e yükselmeyi binlerce taraftarı ile kutladı, ortaya tarihi görüntüler çıktı. Altınordu düştü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Şampiyon Çaykur Rize

Spor Toto 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e doğrudan çıkma şansını son haftaya bırakan Çaykur Rizespor, ligin son haftasında kümede kalma mücadelesi veren rakibi Altınordu ile karşılaştı. Rize ekibi, 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı. Karadeniz temsilcisi bu sonuçla puanını 68'e yükselterek ligi ikinci sırada tamamladı. Yeşil mavililer, Yılport Samsunspor'un ardından ligin son haftasında Süper Lig bileti alan ikinci takım oldu. İzmir ekibi Altınordu ise sezonu 35 puanla 16'ncı sırada tamamlayarak 2'nci Lig'e düştü.

Çaykur Rizespor taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya akın etti. Ellerinde yeşil mavili bayraklar ve meşalelerle sahaya giren taraftarlar, Rizesporlu oyuncuların etrafını sardı. Şampiyonluk sevinci birlikte yaşayan futbolcular ve taraftarlar kucaklaştı. Futbolcular, Çaykur Rizesporlu taraftarlara hatıra olarak forma ve kramponlarını hediye etti. Yeniden Süper Lig'e dönme sevinci yaşayan taraftarlar 1 sahada horon oynadı.

22'NCİ KEZ SÜPER LİG'DE

1953 yılında kurulan Çaykur Rize, tarihi boyunca 27 sezon 1'inci Lig'de, 21 sezon da Süper Lig'de mücadele etti. Son olarak 2018 yılında çıktığı Süper Lig'de 4 sezon geçiren yeşil-mavililer, geçen sezon küme düşmüştü. Bu sezon ligi 2'nci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi gelecek yıl 22'nci kez Süper Lig'de ter dökecek.


MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çaykur Rizespor'u tebrik etti. Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Spor Toto 1. Lig 2022-23 sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci kulüp olan Çaykur Rizespor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve yeşil mavili camiayı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor'a gelecek sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ TEBRİK ETTİ

Trabzonspor ve Beşiktaş Çaykur Rizespor'u kutladı: Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u tebrik ederiz. Süper Lig'e tekrar hoş geldiniz.

DİĞER
EuroLeague şampiyonu Real Madrid! Nefes kesen maça Sergio Llull damga vurdu
Süperstar Ajda Pekkan sonunda evini satmayı başardı! Sarıyer'deki villasını tam tamına...
Buruk o isimle özel görüştü! İşte nedeni
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rizespor Süper Lig'de!
Eyüpspor play-off'ta!
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 22 Mayıs 2023
Emekli maaşları ne zaman yatacak Mayıs 2023?
Polislere 2. şark görevi kalktı mı, ne zaman kalkacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! 09:41
Zaha baskısı! Transferi o hamle çözecek Zaha baskısı! Transferi o hamle çözecek 09:28
Buruk o isimle özel görüştü! İşte nedeni Buruk o isimle özel görüştü! İşte nedeni 09:22
Kartal'a kötü haber! Ayrılık yakın Kartal'a kötü haber! Ayrılık yakın 08:58
Beşiktaş'a ilginç benzetme! "Şampiyonlar Ligi'nde bile..." Beşiktaş'a ilginç benzetme! "Şampiyonlar Ligi'nde bile..." 08:54
Icardi'den Jesus'a cevap Icardi'den Jesus'a cevap 08:40
Daha Eski
Beşiktaş'a övgüler yağdırdı! "Gelecek sezonun provası..." Beşiktaş'a övgüler yağdırdı! "Gelecek sezonun provası..." 08:37
Potada Play-Off belli oldu Potada Play-Off belli oldu 07:38
Bu sezonu unutamam Bu sezonu unutamam 07:36
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:46
Şenol Güneş: Mantık dışı bir lig! Şenol Güneş: Mantık dışı bir lig! 00:42
Toroğlu Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı! Toroğlu Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı! 00:42