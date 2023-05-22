Şampiyon Çaykur Rize

Spor Toto 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e doğrudan çıkma şansını son haftaya bırakan Çaykur Rizespor, ligin son haftasında kümede kalma mücadelesi veren rakibi Altınordu ile karşılaştı. Rize ekibi, 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı. Karadeniz temsilcisi bu sonuçla puanını 68'e yükselterek ligi ikinci sırada tamamladı. Yeşil mavililer, Yılport Samsunspor'un ardından ligin son haftasında Süper Lig bileti alan ikinci takım oldu. İzmir ekibi Altınordu ise sezonu 35 puanla 16'ncı sırada tamamlayarak 2'nci Lig'e düştü.

Çaykur Rizespor taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya akın etti. Ellerinde yeşil mavili bayraklar ve meşalelerle sahaya giren taraftarlar, Rizesporlu oyuncuların etrafını sardı. Şampiyonluk sevinci birlikte yaşayan futbolcular ve taraftarlar kucaklaştı. Futbolcular, Çaykur Rizesporlu taraftarlara hatıra olarak forma ve kramponlarını hediye etti. Yeniden Süper Lig'e dönme sevinci yaşayan taraftarlar 1 sahada horon oynadı.

22'NCİ KEZ SÜPER LİG'DE

1953 yılında kurulan Çaykur Rize, tarihi boyunca 27 sezon 1'inci Lig'de, 21 sezon da Süper Lig'de mücadele etti. Son olarak 2018 yılında çıktığı Süper Lig'de 4 sezon geçiren yeşil-mavililer, geçen sezon küme düşmüştü. Bu sezon ligi 2'nci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi gelecek yıl 22'nci kez Süper Lig'de ter dökecek.



MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çaykur Rizespor'u tebrik etti. Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Spor Toto 1. Lig 2022-23 sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci kulüp olan Çaykur Rizespor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve yeşil mavili camiayı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor'a gelecek sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ TEBRİK ETTİ

Trabzonspor ve Beşiktaş Çaykur Rizespor'u kutladı: Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u tebrik ederiz. Süper Lig'e tekrar hoş geldiniz.