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Pendik'in gücü

Manisa’yı 5’ledi, play off finali için gözdağı verdi. İstanbul ekibi, sezonu 3. bitirdi. Play off’un doğrudan finalisti oldu. Süper Lig için büyük moral sağladı...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Pendik'in gücü

Süper Lig'e doğrudan çıkma hesapları yapan Pendikspor ligin son haftasında Manisa FK'ya konuk oldu. İstanbul ekibi, rakibini 5-1 mağlup etti. Ancak Rize'nin 1 puan almasıyla doğrudan çıkma şansını kaçırdı. Pendikspor bu sonuçla birlikte doğrudan playoff finali oynayacak.

ÖZKÖYLÜ İDDİALI

Öte yandan Pendik'e galibiyeti getiren golleri Thuram, Regattin (penaltı), Aosman (2) ve Kappel kaydetti. Bu arada Pendik'in hocası Osman Özköylü, "Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi. Tüm camia ve ekip olarak buna kenetlendik. Finalde kim olursa olsun kazanıp amacımıza ulaşacağız" şeklinde konuştu.

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