Haberler TFF 1.Lig Bodrum’la göz göz el ele

Bodrum’la göz göz el ele

Ege derbisi berabere bitti. İki takım artık play off çeyrek finalinde kapışacak. Tek maç oynanacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Bodrum’la göz göz el ele

1. Lig'in son haftasında Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken maçın ilk golünü konuk ekip Göztepe adına 70'te Ngalina kaydederken, ev sahibi Bodrumspor'un beraberlik golü 74'te Samet Yalçın'dan geldi. Bu sonuçla birlikte iki takım da play-off'ta yerlerini belirledi. Ligi 62 puanla 4. tamamlayan Bodrumspor ile 60 puanla 7. bitiren Göztepe, play-off turu çeyrek finalinde eşleşti. Karşılaşma, ligi daha üst sırada bitiren Bodrumspor'un evinde ve tek maç üzerinden oynanacak.

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