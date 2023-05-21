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Eyüpspor 2-1 Keçiörengücü

TFF 1. Lig'in 38. haftasında Eyüpspor sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Eyüpspor rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İstanbul ekibi Süper Lig için play-off mücadelesi verecek. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 18:16 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 18:52
Eyüpspor 2-1 Keçiörengücü

Spor Toto 1'inci Lig'in 38'inci haftasında Eyüpspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada Cenk Ahmet Alkılıç ve 69'uncu dakikada Babel kaydederken, Ankara Keçiörengücü'ün tek sayısı 56'ncı dakikada Erkam Reşmen'den geldi. Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligi 6'ncı sırada bitirerek Play-Off'ta Sakaryaspor ile eşleşti.

FATİH TERİM MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Eyüpspor'un sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü maçını Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim tribünden takip etti. Karşılaşmayı izleyen Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan'ı yalnız bırakmadı. Öte yandan Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'da maçı takip edenler arasındaydı.

ARDA TURAN YÖNETİMİNDE İLK GALİBİYET

Eyüpspor, Spor Toto 1'inci Lig'in son haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1'lik skorla geçti. Bu galibiyet aynı zamanda Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın ilk galibiyeti oldu. Daha önce Eyüpspor yönetiminde 4 karşılaşmaya çıkan Turan, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.

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