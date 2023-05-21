Haberler TFF 1.Lig Çaykur Rizespor 0-0 Altınordu (MAÇ SONUCU ÖZET)

Çaykur Rizespor 0-0 Altınordu (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 1. Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi rakibi ile berabere kalarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 18:03 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 18:43
Çaykur Rizespor 0-0 Altınordu (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e doğrudan çıkma şansını son haftaya bırakan Karadeniz ekibi, ligin son haftasında kümede kalma mücadelesi veren rakibi Altınordu ile karşılaştı. Rize ekibi, 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı. Karadeniz temsilcisi bu sonuçla puanını 68'e yükselterek ligi ikinci sırada tamamladı. Yeşil mavililer, Yılport Samsunspor'un ardından ligin son haftasında Süper Lig bileti alan ikinci takım oldu. İzmir ekibi Altınordu ise sezonu 35 puanla 16'ncı sırada tamamlayarak 2'nci Lig'e düştü.

TARAFTARLAR COŞKUYU SAHADA HORONLA YAŞADI

Çaykur Rizespor taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya akın etti. Ellerinde yeşil mavili bayraklar ve meşalelerle sahaya giren taraftarlar, Rizesporlu oyuncuların etrafını sardı. Şampiyonluk sevinci birlikte yaşayan futbolcular ve taraftarlar kucaklaştı. Futbolcular, Rizesporlu taraftarlara hatıra olarak forma ve kramponlarını hediye etti. Yeniden Süper Lig'e dönme sevinci yaşayan taraftarlar büyük coşkuyla sahada horon oynadı.

22'NCİ KEZ SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK

1953 yılında kurulan Rize ekibi, tarihi boyunca 27 sezon 1'inci Lig'de, 21 sezon da Süper Lig'de mücadele etti. Son olarak 2018 yılında çıktığı Süper Lig'de 4 sezon geçiren yeşil mavililer, geçen sezon küme düşmüştü. Bu sezon ligi 2'nci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi gelecek yıl 22'nci kez Süper Lig'de ter dökecek.

DİĞER
İmaj tazeleyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikini sezonunu açtı! Yasmin Erbil'den mor bikinisi ile yaza merhaba...
Başkan Erdoğan'a Hatay'da vatandaştan yoğun ilgi!
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer...
Eski hocası da açıkladı! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gençlerbirliği lige tutundu!
Göztepe fırsat tepti, avantaj Bodrum'da!
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem!
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 21 Mayıs 2023
Son dakika deprem mi oldu 21 Mayıs?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! 18:30
Gençlerbirliği lige tutundu! Gençlerbirliği lige tutundu! 18:27
Göztepe fırsat tepti, avantaj Bodrum'da! Göztepe fırsat tepti, avantaj Bodrum'da! 18:22
Eyüpspor play-off'ta! Eyüpspor play-off'ta! 18:16
Pendikspor play-off finalinde! Pendikspor play-off finalinde! 18:12
Erzurum evinde kazandı! Erzurum evinde kazandı! 18:08
Daha Eski
Ümraniyespor küme düştü! Ümraniyespor küme düştü! 18:04
Rizespor Süper Lig'de! Rizespor Süper Lig'de! 18:03
Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI 17:36
Antalyaspor-Başakşehir | CANLI Antalyaspor-Başakşehir | CANLI 17:32
Beşiktaş'ın A. Demirspor maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın A. Demirspor maçı 11'i belli oldu! 17:25
Fatih Terim ve Torreira Eyüpspor maçında! Fatih Terim ve Torreira Eyüpspor maçında! 16:42