Erzurumspor’a 1 puan yetiyor

Spor Toto 1. Lig’de 34 puanlı Altınordu ve 36 puanlı Erzurumspor düşme hattında. Erzurum, Bolu ile berabere kalırsa ligde kalması kesinleşecek. Dadaşlar, Boluspor’a yenilir, Altınordu’da Çaykur Rizespor’u mağlup ederse, Altınordu kümede kalan taraf olmayı başaracak.
Spor Toto 1. Lig'de 34 puanlı Altınordu ve 36 puanlı Erzurumspor düşme hattında. Erzurum, Bolu ile berabere kalırsa ligde kalması kesinleşecek. Dadaşlar, Boluspor'a yenilir, Altınordu'da Çaykur Rizespor'u mağlup ederse, Altınordu kümede kalan taraf olmayı başaracak.