Haberler TFF 1.Lig Nefes nefese

Nefes nefese

Çaykur Rizespor, Göztepe’yi yenerse Süper Lig’e çıkan 2’nci takım olacak Play-off potası ve düşme hattındaki kritik randevular için de nefesler tutuldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Nefes nefese

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak. Saat 17.00'de başlayacak 7 mücadele için futbolseverler nefesini tuttu. Sezon boyunca büyük bir yarışın olduğu ligde, Süper Lig'e çıkacak 2'nci takım bugün belli olabilir. Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe'yi mağlup ettiği takdirde doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Bandırmaspor'u konuk edecek Pendikspor'un puan kaybı halinde Çaykur Rizespor, ne sonuç alırsa alsın ligi ikinci sırada bitirecek.

ERZURUM LİGE VEDA EDEBİLİR

Ligde play-off hattı ve düşme potasında da kritik randevular oynanacak. Bodrumspor, Eyüpspor ve Göztepe maçlarını kazanabilirse yerini sağlama alacak. Son 2 haftaya düşme hattında giren 33 puanlı Erzurumspor FK ile 34'er puana sahip Altınordu ve G.Birliği'nden biri daha ligden düşecek. Altınordu-Erzurumspor maçında İzmir ekibi kazanırsa kalmayı garantileyecek. Erzurumspor'un mağlubiyeti ve G.Birliği'nin konuk edeceği Sakaryaspor'u yenmesi durumunda Erzurum TFF 2. Lig'e düşecek.

DİĞER
Sosyal medya çalkalanıyor! Oyuncu Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan şoke oldu!
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Spor Toto 1. Lig’de son haftanın programı!
Göztepe'nin bileği bükülmüyor!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52