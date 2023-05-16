Nefes nefese

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak. Saat 17.00'de başlayacak 7 mücadele için futbolseverler nefesini tuttu. Sezon boyunca büyük bir yarışın olduğu ligde, Süper Lig'e çıkacak 2'nci takım bugün belli olabilir. Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe'yi mağlup ettiği takdirde doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Bandırmaspor'u konuk edecek Pendikspor'un puan kaybı halinde Çaykur Rizespor, ne sonuç alırsa alsın ligi ikinci sırada bitirecek.

ERZURUM LİGE VEDA EDEBİLİR

Ligde play-off hattı ve düşme potasında da kritik randevular oynanacak. Bodrumspor, Eyüpspor ve Göztepe maçlarını kazanabilirse yerini sağlama alacak. Son 2 haftaya düşme hattında giren 33 puanlı Erzurumspor FK ile 34'er puana sahip Altınordu ve G.Birliği'nden biri daha ligden düşecek. Altınordu-Erzurumspor maçında İzmir ekibi kazanırsa kalmayı garantileyecek. Erzurumspor'un mağlubiyeti ve G.Birliği'nin konuk edeceği Sakaryaspor'u yenmesi durumunda Erzurum TFF 2. Lig'e düşecek.