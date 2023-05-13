İzmir'de bitecek

Spor Toto 1. Lig'de Salı günü Göztepe'ye konuk olacak 2. sıradaki Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki Nijeryalı forveti İbrahim Olawoyin, Süper Lig'i İzmir'de garantilemek istediklerini söyledi. İyi işler yaparak son iki haftaya geldiklerini Genç hücumcu, "Çok zor bir maça gittiğimizin bilincindeyiz. Final maçı olarak adlandırabiliriz. Bu maçın ardından ligin bitimine bir maç kalıyor ama Göztepe maçında işi bitirip, Süper Lig'e çıktığımızı ilan etmek istiyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Göztepe maçından iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz" dedi.



SÜPER OLACAĞIMIZI SÖYLEDİM

Olawoyin, her zaman olumlu düşünceye inandığını aktararak, Rize'ye de bu duygularla gelip Süper Lig'e yükseleceklerini söylediğini vurguladı. Başarılı golcü, "Olaylara pozitif yönden bakıyorum. Rize'ye geldiğimde ilk andan itibaren hep olumlu duyguya sahiptim. Burada pozitif düşüncelerim devam etti. Rizespor'a transfer olduktan sonra yaptığım ilk açıklamada, bulunduğumuz duruma olumlu baktığımı ve Süper Lig'e yükseleceğimizi söyledim. Şu anda konumumuz hedefe çok yaklaştığımızı gösteriyor. Umarım olumlu duygularım birleşerek hedefe ulaşırız" diye umut dağıttı.



Olawoyin, Keçiörengücü ve Rize'de toplam 33 maça çıkıp, 7 gol, 10 asist katkısı sağladı.