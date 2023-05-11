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TFF’ye saat talebi

Göztepe, 1. Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü 17.00'de oynanacak Rizespor maçının saatinin 19.00 ve sonrasına değiştirilmesi için TFF'ye başvurdu. Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
TFF’ye saat talebi
Göztepe, 1. Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü 17.00'de oynanacak Rizespor maçının saatinin 19.00 ve sonrasına değiştirilmesi için TFF'ye başvurdu. Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak.
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