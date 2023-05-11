Göztepe pes etmiyor

Göztepe, 1. Lig'de deplasmanda oynadığı son iki maçta geriye düşmesine rağmen karşılaşmaları bırakmayıp 1'er puan kurtardı. Göztepe, İzmir derbisinde Altay'a karşısında geri düşmesine rağmen 1-1'i sağlayıp 1 puanı aldı. Manisa FK mücadelesinde de aynı durumu yaşayan sarı kırmızılı takım Junior Loue'nin 90+7. dakikada fileleri sarsmasıyla 1 puanı kurtardı. Göz-Göz, bu iki deplasmandan da puanla evine dönmeyi başardı.
Göztepe, 1. Lig'de deplasmanda oynadığı son iki maçta geriye düşmesine rağmen karşılaşmaları bırakmayıp 1'er puan kurtardı. Göztepe, İzmir derbisinde Altay'a karşısında geri düşmesine rağmen 1-1'i sağlayıp 1 puanı aldı. Manisa FK mücadelesinde de aynı durumu yaşayan sarı kırmızılı takım Junior Loue'nin 90+7. dakikada fileleri sarsmasıyla 1 puanı kurtardı. Göz-Göz, bu iki deplasmandan da puanla evine dönmeyi başardı.