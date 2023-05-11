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Göztepe pes etmiyor

Göztepe, 1. Lig'de deplasmanda oynadığı son iki maçta geriye düşmesine rağmen karşılaşmaları bırakmayıp 1'er puan kurtardı. Göztepe, İzmir derbisinde Altay'a karşısında geri düşmesine rağmen 1-1'i sağlayıp 1 puanı aldı. Manisa FK mücadelesinde de aynı durumu yaşayan sarı kırmızılı takım Junior Loue'nin 90+7. dakikada fileleri sarsmasıyla 1 puanı kurtardı. Göz-Göz, bu iki deplasmandan da puanla evine dönmeyi başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Göztepe pes etmiyor
Göztepe, 1. Lig'de deplasmanda oynadığı son iki maçta geriye düşmesine rağmen karşılaşmaları bırakmayıp 1'er puan kurtardı. Göztepe, İzmir derbisinde Altay'a karşısında geri düşmesine rağmen 1-1'i sağlayıp 1 puanı aldı. Manisa FK mücadelesinde de aynı durumu yaşayan sarı kırmızılı takım Junior Loue'nin 90+7. dakikada fileleri sarsmasıyla 1 puanı kurtardı. Göz-Göz, bu iki deplasmandan da puanla evine dönmeyi başardı.
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