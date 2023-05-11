‘Gemi limana yanaştı’

Altay Başkanı Ayhan Dündar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüpteki herkes Altaylılık duruşu sergileyerek gemiyi limana yanaştırdılar" dedi. Başkan "Armanın yere düşmesine müsaade etmemiş sezon boyunca çokça yıpranmış personeli, futbolcusu, teknik ekibini huzurlu bir şekilde tatile göndermesi boynunun borcudur" dedi.
Altay Başkanı Ayhan Dündar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüpteki herkes Altaylılık duruşu sergileyerek gemiyi limana yanaştırdılar" dedi. Başkan "Armanın yere düşmesine müsaade etmemiş sezon boyunca çokça yıpranmış personeli, futbolcusu, teknik ekibini huzurlu bir şekilde tatile göndermesi boynunun borcudur" dedi.