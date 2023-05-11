Ayağa kalktı

Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 15 sezonun ardından Süper Lig için play-off oynayacak. Son maçta Pendik'i yenen Sakaryaspor, bu sonuçla ilk 7 sırada olmayı garantileyerek play-off oynama hakkı aldı. Normal sezonu 3. bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradakiler finaldeki diğer ekip olmak için mücadele edecek. Sakarya, 37. haftda düşme hattında bulunan G.Birliği'ne 16 Mayıs Salı günü konuk olacak. Playoff'a kalmayı garantileyen ve son haftayı (bay) geçecek Sakaryaspor, 3.lüğü ardından yerini koruması halinde direkt final maçı yapacak.



ÜST ÜSTE 5 GALIBIYET



Ligin ilk yarısında 18 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 25 puanla devreyi 10'uncu sırada tamamlayan Sakaryaspor, ikinci yarıdaki performansıyla Süper Lig için iddialı konuma geldi. Sakarya temsilcisi, üst üste 5 maç sahadan galip ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip, sonraki 12 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak puanını 62'ye yükseltti ve ligin 36. haftasını 3. sırada geçti. Söz konusu 17 maçta 30 kez rakip fileleri sarsan Sakarya temsilcisi, kalesinde 16 gol görerek 14 averaj elde etti.