Altınordu’dan çağrı

1. Lig'de salı günü evinde Erzurumspor'la sezonun en önemli maçında karşılaşacak Altınordu'da yönetim taraftarları tribüne davet etti. Kulüpten, "Altınordu için tek yürek olma zamanı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tüm kadın ve çocuk taraftarlarımız karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecekler ve biletlerini maç günü gişelerden alabilecekler" denildi.
1. Lig'de salı günü evinde Erzurumspor'la sezonun en önemli maçında karşılaşacak Altınordu'da yönetim taraftarları tribüne davet etti. Kulüpten, "Altınordu için tek yürek olma zamanı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tüm kadın ve çocuk taraftarlarımız karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecekler ve biletlerini maç günü gişelerden alabilecekler" denildi.