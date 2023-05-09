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Rize dönüyor

Karadeniz temsilcisi, bu hafta Göztepe’yi yenerse 1 yıllık aranın ardından Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Rize dönüyor

Çaykur Rizespor Süper Lig için geri sayıma geçti. Son olarak evinde Tuzlaspor'u 4-2 mağlup eden Karadeniz ekibi, puanını 66'ya yükseltti. 2'nci sıradaki yerini koruyan mavi-yeşilliler, Göztepe'yi yenerse 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak. 61 puanlı Pendikspor, avantajlı gözüküyor. İstanbul ekibi, Bandırma ve Manisa'yı yenerse 3. sırada olmayı garantileyecek. Pendikspor'un 2. sıradaki Rize'nin kaybı halinde direkt Süper Lig'e çıkma şansı da var. 59'ar puana sahip Göztepe ve Eyüpspor da yakından takip ediyor. İki ekip kalan maçları kazanarak rakiplerin kaybını bekleyecek.

"NOKTAYI KOYACAĞIZ"
Beraberlik durumunda ise son hafta Altınordu karşısında 1 puan da yetecek. Çaykur Rizespor iki maçtan 2 puan çıkartamazsa takipçisi Pendikspor'un kaybı halinde de Süper Lig'e yükselecek. Büyük bir avantaja sahip olduklarını belirten teknik direktör Bülent Korkmaz da, "Bu hafta bu işe son noktayı koymak istiyoruz" dedi

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