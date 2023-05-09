Haberler TFF 1.Lig Büyük heyecan

Büyük heyecan

3. basamakta bitirecek takımın play-off finaline kalacağı ligde kıyasıya bir yarış var. Koltuk için tam 4 takımın iddiası bulunuyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Büyük heyecan

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon değişen statü nedeniyle 3'üncü olan takımlar direkt play-off finaline yükselecek. Büyük avantajın olduğu koltuk için ise kıyasıya bir yarış var. Sakaryaspor'un maç fazlası ve 62 puanla yer aldığı basamak için 4 takım son iki haftaya iddialı konumda girdi.

AVANTAJ PENDİK'TE
61 puanlı Pendikspor, avantajlı gözüküyor. İstanbul ekibi, Bandırma ve Manisa'yı yenerse 3. sırada olmayı garantileyecek. Pendikspor'un 2. sıradaki Rize'nin kaybı halinde direkt Süper Lig'e çıkma şansı da var. 59'ar puana sahip Göztepe ve Eyüpspor da yakından takip ediyor. İki ekip kalan maçları kazanarak rakiplerin kaybını bekleyecek.

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