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Kritik randevu

Hem düşme hattını hem de zirveyi yakından ilgilendiren maçta, Erzurumspor 17.00’de Sakaryaspor’la karşılaşacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:50
Kritik randevu

Spor Toto 1. Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Erzurumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. 17.00'de başlayacak ve Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı mücadele, TRT Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşma, ligin hem alt hem de üst sıralarını yakından ilgilendiriyor. Düşme hattının üzerindeki Erzurumspor kazanarak üste tırmanmayı hedefliyor

YA TAMAM YA DEVAM

Play-off hattında yer alan Sakaryaspor ise 2.'lik şansını devam ettirmek için mutlaka kazanmak zorunda. 56 puana sahip olan Tatangalar, olası yenilgi halinde 2. olma ihtimalini kaçıracak. Yeşil-siyahlılar, ayrıca play-off potasındaki avantajını da kaybedebilir. Sakaryaspor teknik direktörü Taner Taşkın da, kritik mücadelede tek hedefin 3 puan olduğunu dile getirdi.

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