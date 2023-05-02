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BB Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında BB Erzurumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 11:10
BB Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

BB Erzurumspor - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 35. hafta maçında BB Erzurumspor - Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BB Erzurumspor - Sakaryaspor maçı 2 Mayıs Salı günü saat 17:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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