Süper Lig aşkına

Spor Toto 1. Lig'de haftanın en kritik maçında Pendikspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Rizespor, kazanıp haftaya sahasında Tuzla maçında Süper Lig'i garantilemek istiyor. Pendik ise rakibini eli boş göndererek ikincilik yarışında avantaj sağlamayı planlıyor. Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Hiçbir zaman futbolda kesin konuşmamak lazım. Futbolda neyin ne olacağız belli olmaz. Oyuncular çok istiyor. Ben çok istiyorum. Kulüp ve camia çok istiyor. Avantajlı olduğumuz gözüküyor. Bu avantajı korumamız lazım" diye umut dağıttı.



BERABER BAŞARACAĞIZ

Rizespor Başkanı İbrahim Turgut da Süper Lig sevincini yaşayacaklarını vurguladı. Başkan Turgut, "Beraber başaracağız sloganını çok önemsiyorum; çünkü Çaykur Rizespor Rizelilerin bir parçasıdır, evet geçen sezon küme düştük ama düştüğümüz yerden yine biz çıkacağız. Biz takımımıza güveniyoruz hep birlikte Süper Lig sevinci yaşayacağız" ifadelerini kullandı.



Dev randevu kapalı gişe

Pendikspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasına her iki takım taraftarı da büyük bir ilgi gösterdi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketirken, deplasman tribünü biletlerini de Rizesporlu futbolseverler, kısa bir süre içerisinde bitirdi.

PENDIKSPOR evinde formda

Spor Toto 1. Lig'de ikincilik yarışını direkt etkileyecek dev randevu öncesinde Pendikspor'un evindeki yükselen formu dikkat çekiyor. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Süper Lig hedefine kilitlenen kırmızı-beyazlılar, sahasında üst üste 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi, 4 maçtır da namağlup.