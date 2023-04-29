Haberler TFF 1.Lig Göztepe takipte

Göztepe takipte

Haftayı hükmen galip geçecek Göz-Göz’ün gözü rakiplerinde.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Göztepe takipte
Spor Toto 1. Lig'de son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlikle Play-Off hattına yerleşerek iddialı duruma gelen Göztepe, haftayı Adanaspor maçıyla hükmen galip tamamlayacak. 57 puana ulaşacak Göz-Göz, birbirinden zorlu sınavlara çıkacak rakiplerinin sonuçlarını takip edecek. İzmir temsilcisine özellikle GençlerbirliğiBodrumspor, Keçiörengücü-Manisa FK, PendiksporÇ.Rizespor, Altınordu-Bandırmaspor, Erzurumspor FKSakaryaspor maçlarının sonuçlarına göre finalleri büyük oranda garantileyip, ilk 3'le farkı eritme şansı doğacak.
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