Haberler TFF 1.Lig Sergio: Ligde kalacağız

Sergio: Ligde kalacağız

Düşme hattındaki Giresunspor, direkt rakibi İstanbulspor'la deplasmanda oynayacağı final gibi maça kilitlendi. Çotanakların Brezilyalı sağ açığı Sergio, "Hiçbir zaman savaşmayı bırakmayacağız. En sonunda da hedefimize ulaşarak sezon sonunda ligde kalacağız" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
Sergio: Ligde kalacağız
Düşme hattındaki Giresunspor, direkt rakibi İstanbulspor'la deplasmanda oynayacağı final gibi maça kilitlendi. Çotanakların Brezilyalı sağ açığı Sergio, "Hiçbir zaman savaşmayı bırakmayacağız. En sonunda da hedefimize ulaşarak sezon sonunda ligde kalacağız" dedi.
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