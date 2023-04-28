Sergio: Ligde kalacağız

Düşme hattındaki Giresunspor, direkt rakibi İstanbulspor'la deplasmanda oynayacağı final gibi maça kilitlendi. Çotanakların Brezilyalı sağ açığı Sergio, "Hiçbir zaman savaşmayı bırakmayacağız. En sonunda da hedefimize ulaşarak sezon sonunda ligde kalacağız" dedi.
Düşmehattındaki Giresunspor, direkt rakibi İstanbulspor'la deplasmanda oynayacağı final gibi maça kilitlendi. Çotanakların Brezilyalı sağ açığı Sergio, "Hiçbir zaman savaşmayı bırakmayacağız. En sonunda da hedefimize ulaşarak sezon sonunda ligde kalacağız" dedi.