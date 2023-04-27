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Vargas bombası

Süper Lig’de iddialı bir kadro kurmak isteyen kırmızı-beyazlılar, Adana Demir’de 5 gol, 13 asistle dikkati çeken, şu anda Çin’de mutsuz olan sol açık için şartlarını zorluyor...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Vargas bombası

Spor Toto 1. Lig'de sezonun tamamlanmasına 6 hafta kala Süper Lig biletini alan Yılport Samsunspor, transfer için kolları sıvadı. Başkan Yüksel Yıldırım yönetiminde iddialı bir kadro kurmayı planlayan kırmızı-şimşekler, geçen sezon Adana Demirspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Matias Vargas'ı listesine aldı. Espanyol'dan kiralık olarak Demirspor'un formasını giyen ve 38 maçta 5 gol, 13 asistle adından söz ettiren 25 yaşındaki sol açık için görüşmelere başlayan Karadeniz ekibi, tüm şartlarını zorluyor.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Sezon başında İspanya La Liga takımı Espanyol'dan Çin ekiplerinden SH Port'a 4 milyon Euro karşılığında transfer olan Arjantinli futbolcunun sözleşmesi, gelecek sezon sonunda tamamlanacak. Çin'de beklentilerin çok altında kalan Vargas'ın takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği bildirildi. Vargas'ın bu durumunun da Samsunspor'un transferde elini güçlendirmesi bekleniyor. Bu sezon Çin Süper Lig'inde sadece 2 karşılaşmada boy gösteren 25 yaşındaki genç sol açık, skor katkısı sağlayamadı. İlhan DEMİRCİOĞLU

Tangocu yıldızı, Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak da istiyor. Sancak, Ajansspor'a, "Mevkiime futbolcu alma kontratım bitince geleceğim' diyor. En çok da beni seviyor. Baba oğul ilişkimiz var" demişti.

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