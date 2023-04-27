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Çaykur Rize iddialı

Şampiyonluk düğümünü çözecek maçta Pendik’e konuk olacak Rizespor, final gibi randevuya kilitlendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Çaykur Rize iddialı

Gençlerbirliği engelini 5-3 aşarak, Spor Toto 1. Lig'de ikinci sıradaki yerini pekiştiren Çaykur Rizespor, cumartesi günü 3. basamaktaki Pendikspor'la deplasmanda oynayacağı final gibi maça kilitlendi. Galip gelerek Süper Lig'in kapısını aralamak isteyen Atmacalar, bir sonraki hafta sahasındaki Tuzlaspor karşılaşmasında kutlama yapmanın planlarını yapıyor. Öte yandan moralli bir şekilde Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinde, ön libero Ogün Özçiçek, Gençlerbirliği karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Zorlu Pendikspor deplasmanında Azubuike veya Koray Altınay'ın kritik mücadelede forma giymesi bekleniyor.

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