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"4 tane finalimiz kaldı"

Bodrumspor’da teknik patron İsmet Taşdemir, G.Birliği’ni yenerek Süper Lig iddiasını sürdüreceklerini dile getirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
"4 tane finalimiz kaldı"

Denizlispor'u 1-0 yenen Bodrumspor, düşme hattındaki Gençlerbirliği'yle deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Öncelikle playoff'u garantilemek istediklerini söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Sezon başından beri ne yaptıysak son 4 maçta da onları yapmaya çalışacağız. Ligin sonu geldi ve sakatlarımız arttı. O biraz sıkıntı verici ama yapacak bir şey yok. Rakibimiz düşmeme mücadelesi veren bizim maçı kaybettiğinde şansı çok daha azalacak Gençlerbirliği ile oynuyoruz. Çok zor bir maç ama zor maçları oynadık. Tecrübeliyiz inşallah bu zor maçı da atlatıp, diğer maça daha iyi hazırlanabiliriz. Alınabilecek ne maç varsa onları alıp play-off'u garantilemek istiyoruz" diye konuştu.

BODRUM'UN HAYALİ SÜPER LİG

Bodrumspor'un 23 yaşındaki Arnavut sağ açığı İmeri, umut dağıttı. İmeri, "Hepimizin hayali var. Bu takımın da hayali Süper Lig. Hepimiz savaşıyoruz. 4 hafta kaldı bu maçlardan güzel puan alıp playoff'ta kalmak ve direkt finale gitmek istiyoruz" diye konuştu.

İKİ SAKAT BİR KART CEZALISI VAR

Bodrumspor, kritik Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı oyuncularından yana dertli. Yeşil- beyazlılarda, kırmızı-siyahlılar karşısında sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Üzeyir Ergün ve kart cezalısı Süleyman Özdamar forma giyemeyecek.

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