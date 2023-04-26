Gençlerbirliği, 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Bodrumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. pas organizasyonları üzerinde duruman antren man, çift kale maçla tamamlandı.



Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmanın üçünde skoru koruyamadığı için 1'er puana razı oldu. İzmir temsilcisi, bu süreçte sadece G.Birliği ile 0-0 kalırken Bandırma ve Altınordu'yu ise yenildi. Göztepe ile de 1-1 kaldı.

1. Lig'de son karşılaşmada deplasmanda Bodrumspor'a 1-0 yenilen Denizlispor, 56 yıl sonra TFF 2. Lig'e düştü. Denizlispor, 1. Lig'de toplam bin 912 maçta 698 galibiyet, 506 beraberlik ve 708 yenilgi yaşadı.

Samsun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, şampiyonluğa ulaşmalarına rağmen kalan haftalarda da aynı ciddiyetle devam edeceklerini söyledi. Eroğlu, "Aynı kararlılıkla maçlarımızı oynayacağız" diye konuştu.

Manisa FK, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı. Altınordu maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular da pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.