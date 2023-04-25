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Sakarya’ya şok

Yeşil-siyahlılar, Rize ve Bandırma yenilgilerinin ardından sahasında Boluspor önünde 2 puan daha kaybederek Süper Lig ağır yara aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 06:50
Sakarya’ya şok

TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor karşısında büyük bir şok yaşadı. Son iki maçında Çaykur Rizespor ve Bandırmaspor'a kaybedip ilk iki yarışında ağır darbe yiyen yeşil-siyahlılar, Boluspor ile de 1-1 berabere kalarak Süper Lig yolunda ağır bir yara daha aldı.

İKİNCİLİK ZORA GİRDİ
40'ıncı dakikada Dejvi Bregu'nun penaltı golüyle Boluspor, deplasmanda 1-0 öne geçti. Sakaryaspor bu gole 87'de tecrübeli ismi Mehmet Akyüz'le yanıt verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. Sakaryaspor bu sonuçla puanını 56'ya yükseltirken, Boluspor 48 puana çıktı. İkincilik şansını zora sokan ve üçüncülük yarışı verecek olan Sakarya haftaya deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak.

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